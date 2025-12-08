Slot: “L’Inter una forza. Sorpreso da Salah. Chiesa? Se sta bene…”

A poco più di ventiquattro ore dal big match che andrà in scena domani sera alle 21 allo 'Stadio Giuseppe Meazza' di Milano tra Inter e Liverpool , si è alzato un vero e proprio polverone attorno allo spogliatoio dei Reds, con le dichiarazioni di Mohamed Salah che non hanno assolutamente convinto Arne Slot. L'allenatore del Liverpool ha parlato a Sky Sport della scelta di non convocare Mo Salah per la sfida di Champions League contro l' Inter : "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è stata questa: non è stato convocato, non sarà della partita". Queste le dichiarazioni ufficiali rilasciate dal tecnico olandese, che ha confermato le sensazioni iniziali a seguito di quanto espresso dal calciatore egiziano.

Slot: "Momento difficile per noi". E su Chiesa...

Slot ha poi presentato la partita contro i nerazzurri di Chivu: "È un momento difficile, ma domani lo sarà ancor di più perché incontriamo una squadra veramente forte che ha iniziato bene la stagione sia in campionato che in Champions League. Ha dimostrato la sua forza in questa competizione giocando due finali nelle ultime stagioni. Sarà una partita difficile, ma ci proveremo a vincere". Slot, infine, ha parlato di un altro assente (almeno oggi) a Milano, Federico Chiesa: "Non si sentiva bene oggi, peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro. Se domani starà meglio, vediamo se partirà."

Alisson: "Siamo qui per vincere. Salah? Per me..."

"Questa è la sfida più importante del momento per noi e quando non sei in un buon momento è sempre difficile ma stiamo pensando a come vincere la gara pur rispettando l'Inter. Siamo qui per vincere". Lo ha dichiarato il portiere del Liverpool Alisson ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter. Inevitabile un commento sulla vicenda Salah: "Questa situazione non è mai facile, ma fa parte del calcio. Per Salah c'è l'amore di tutti, questa è una situazione particolare tra lui e la società, noi siamo concentrati sull'Inter. Personalmente mi dispiace, Salah è una leggenda del Liverpool, ho un bellissimo rapporto con lui, ma siamo qui con l'obiettivo di affrontare una grande squadra e di vincere. Rapporto recuperabile? Io penso di sì, non c'è niente di irrecuperabile".