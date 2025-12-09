Atalanta-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

BERGAMO - Reduce dalla sconfitta al Bentegodi contro l'Hellas Verona (primo successo stagionale in campionato per gli scaligeri), l'Atalanta cerca il riscatto e alle ore 21 ospita alla New Balance Arena il Chelsea nel sesto turno della fase campionato della Champions League. Dopo l'avvio con handicap, con il pesante ko all'esordio al Parco dei Principi contro i campioni in carica del Psg (4-0), la Dea ha rialzato la testa conquistando 10 punti in quattro sfide: dopo il successo interno per 2-1 sui belgi del Brugge e lo 0-0 sempre davanti ai propri tifosi contro lo Slavia Praga, gli orobici hanno centro il bersaglio grosso in trasferta prima al Vélodrome di Marsiglia (0-1) e poi a Francoforte contro l'Eintracht (0-3). Dopo la sfida contro gli inglesi, gli orobici di Raffaele Palladino affronteranno tra le mura amiche l'Athletic Bilbao e faranno visita all'Union Saint-Gilloise nell'ultimo turno. Stesso identico percorso per i Blues di Enzo Maresca che dopo la sconfitta al debutto all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco (3-1) hanno superato a Stamford Bridge Benfica (1-0), Ajax (5-1) e Barcellona (3-0) non riuscendo ad andare oltre il 2-2 sul campo del Qarabag. I vincitori dell'ultimo Mondiale per Club, poi affronteranno Pafos in casa e Napoli in trasferta, al Maradona.