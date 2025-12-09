Tuttosport.com
Atalanta-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Entrambe a quota 10 dopo cinque gare, la Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena i Blues di Enzo Maresca nel sesto turno della fase campionato
4 min

BERGAMO - Reduce dalla sconfitta al Bentegodi contro l'Hellas Verona (primo successo stagionale in campionato per gli scaligeri), l'Atalanta cerca il riscatto e alle ore 21 ospita alla New Balance Arena il Chelsea nel sesto turno della fase campionato della Champions League. Dopo l'avvio con handicap, con il pesante ko all'esordio al Parco dei Principi contro i campioni in carica del Psg (4-0), la Dea ha rialzato la testa conquistando 10 punti in quattro sfide: dopo il successo interno per 2-1 sui belgi del Brugge e lo 0-0 sempre davanti ai propri tifosi contro lo Slavia Praga, gli orobici hanno centro il bersaglio grosso in trasferta prima al Vélodrome di Marsiglia (0-1) e poi a Francoforte contro l'Eintracht (0-3). Dopo la sfida contro gli inglesi, gli orobici di Raffaele Palladino affronteranno tra le mura amiche l'Athletic Bilbao e faranno visita all'Union Saint-Gilloise nell'ultimo turno. Stesso identico percorso per i Blues di Enzo Maresca che dopo la sconfitta al debutto all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco (3-1) hanno superato a Stamford Bridge Benfica (1-0), Ajax (5-1) e Barcellona (3-0) non riuscendo ad andare oltre il 2-2 sul campo del Qarabag. I vincitori dell'ultimo Mondiale per Club, poi affronteranno Pafos in casa e Napoli in trasferta, al Maradona.

SEGUI ATALANTA-CHELSEA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Atalanta-Chelsea: diretta tv e streaming

Atalanta-Chelsea, gara valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21 alla New Balance Arena e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Le probabili formazioni di Atalanta-Chelsea

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino. 

A disposizione: Sportiello, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Zalewski, Bernasconi, Ederson, Brescianini, Pasalic, Krstovic, Samardzic, Maldini. 

CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. Allenatore: Maresca. 

A disposizione: Jorgensen, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato, Santos, Gittens, Neto, Guiu.

ARBITRO: Alejandro Hernandez (Spagna). ASSISTENTI: Naranjo (Spagna)-Rojo (Spagna). IV UFFICIALE: Alejandro Muniz Ruiz (Spagna). VAR: Soto Grado (Spagna). ASS. VAR: Fernandez (Spagna). 

Atalanta-Chelsea: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

