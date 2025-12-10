Benfica-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

LISBONA - Benfica-Napoli è anche e soprattutto Mourinho contro Conte, questa l'attesissima sfida che andrà in scena al Da Luz di Lisbona per il sesto appuntamento della League Phase della Champions League. I campioni d'Italia si presentano in Portogallo forti della vittoria contro il Qarabag che ha restituito grande fiducia agli azzurri, attualmente 20esimi in classifica, in piena zona playoff, ma con la speranza ancora di accedere agli ottavi di finale. Non hanno più scivoloni a disposizione perché ogni punto perso poterebbe essere fatale per la qualificazione al turno successivo. Naviga in cattive acque il Benfica che ha ottenuto la sua prima vittoria in Champions solo nell'ultima partita giocata contro l'Ajax. La situazione non è tranquilla per i ragazzi di Mourinho che ha bisogno di una vittoria contro un avversario importante per mettersi al sicuro dalle polemiche.