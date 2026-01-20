Copenhagen-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

COPENAGHEN (DANIMARCA) - Appaiate in classifica a quota sette, Copenhagen e Napoli occupano gli ultimi due posti utili per qualificarsi almeno ai playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Ecco perché la sfida in programma alle ore 21 al Parken Stadion ha il sapore di un vero e proprio spareggio: chi vince può continuare a sperare, chi perde è quasi certamente eliminato. Gli azzurri arrivano all'appuntamento piuttosto stanchi visti i tanti impegni ravvicinati delle scorse settimane e con una lunga lista di indisponibili. Se grazie al successo del Maradona contro il Sassuolo firmato Lobotka Conte è riuscito a rimanere in scia del Milan (+3) e della capolista Inter (+6), il percorso europeo dei campioni d'Italia è stato piuttosto complesso: tre ko in trasferta contro Manchester City (2-0), PSV Eindhoven (6-2) e Benfica (2-0) che portano a cinque le sconfitte consecutive lontano da Fuorigrotta nella competizione, mentre gli unici punti sono arrivati davanti ai propri tifosi grazie ai successi contro Sporting Lisbona (2-1) e Qarabag (2-0) e al pareggio per 0-0 contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. In Danimarca, dunque, Di Lorenzo e compagni sono chiamati a sfatare un tabù. Il Copenhagen, invece, è fermo da metà dicembre per il blocco del campionato che riprenderà solo nella prima settimana di febbraio. La squadra di Jacob Neestrup ha disputato delle amichevoli ma affrontare un match da dentro o fuori in Champions League è tutta un’altra storia. Dopo il 2-2 al debutto in casa contro il Bayer Leverkusen i danesi hanno incassato tre ko di fila contro Qarabag (2-0), Borussia Dortmund (2-4) e Tottenham (4-0). Un ruolino di marcia da incubo che sembrava aver azzerato le possibilità di qualificazione. I successi per 3-2 contro Kairat Almaty e Villarreal hanno però riacceso le speranze permettendo alla squadra di tornare in corsa almeno per i playoff.