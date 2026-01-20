Mourinho prega, quanti indisponibili con la Juve: le condizioni del Benfica

Mourinho e la Juve sono nemici calcistici per eccellenza. Il portoghese nella sua storia ha fatto diversi sgambetti alla Vecchia Signora e non si è mai tirato indietro alle provocazioni dei tifosi. Si è fatto sempre sentire, il suo modo per cercare di colmare alcune lacune. Distante dalla vetta in campionato e ormai a rischio anche nella corsa ai playoff di Champions League, nel giro di poco più di una settimana il Benfica ha incassato due eliminazioni pesantissime, uscendo sia dalla Coppa di Lega sia dalla Coppa del Portogallo. Una situazione complicata che sta inevitabilmente alimentando dubbi e riflessioni sul futuro dell’ex tecnico di Inter e Roma. Ora contro la Vecchia Signora può cercare il riscatto e dare continuità alla vittoria contro il Rio Ave in campionato, ma deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili.