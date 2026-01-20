Mourinho prega, quanti indisponibili con la Juve: le condizioni del Benfica

Mourinho e la Juve sono nemici calcistici per eccellenza. Il portoghese nella sua storia ha fatto diversi sgambetti alla Vecchia Signora e non si è mai tirato indietro alle provocazioni dei tifosi. Si è fatto sempre sentire, il suo modo per cercare di colmare alcune lacune. Distante dalla vetta in campionato e ormai a rischio anche nella corsa ai playoff di Champions League, nel giro di poco più di una settimana il Benfica ha incassato due eliminazioni pesantissime, uscendo sia dalla Coppa di Lega sia dalla Coppa del Portogallo. Una situazione complicata che sta inevitabilmente alimentando dubbi e riflessioni sul futuro dell’ex tecnico di Inter e Roma. Ora contro la Vecchia Signora può cercare il riscatto e dare continuità alla vittoria contro il Rio Ave in campionato, ma deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili.
Benfica, quanti assenti con la Juve
Mourinho è chiamato a preparare la partita con diverse defezioni da gestire. Come riportato da A Bola, Bah, Lukebakio, João Veloso, Samuel Soares, Joshua Wynder, Richard Ríos e Nuno Félix non dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro la Juventus e dovrebbero restare fuori dalla lista dei convocati. Alcuni di loro, nello specifico Soares, Lukebakio, Wynder e Bah, sono tornati ad allenarsi sul terreno di gioco, ma hanno svolto soltanto lavoro differenziato e non dovrebbero essere rischiati. Lo special one nella conferenza odierna farà chiarezza sulla situazione della squadra. Sicuramente non abbasserà la testa, visti anche i suoi precedenti contro la Vecchia Signora: Mou ha affrontato la Juve 12 volte, l’ha battuta 5 volte ed ha perso altrettante volte, con 2 pareggi e gesti oltre le righe come quel 3 che significava Triplete sventolato in faccia allo Stadium dopo una vittoria con il suo Manchester United. Ora sono cambiate molte cose e prima di tutto, l'allenatore portoghese spera di aver un undici di livello per affrontare i bianconeri.
La probabile formazione del Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Mourinho.
