Juventus-Benfica: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Il penultimo atto della League Phase mette davanti Juventus–Benfica per la settima giornata di Champions League con in palio punti pesanti per la qualificazione. Bianconeri e portoghesi non hanno alternativa a due turni alla conclusione della fase a girone unico. La squadra di Spalletti, attualmente 17ª, può consolidare la posizione in zona playoff e sperare, se dai campi delle dirette concorrenti arrivano risultati favorevoli, anche nell'assalto all'ultima giornata alle prime otto posizioni che valgono l'accesso diretto agli ottavi. Non sarà facile perché a Torino torna un "vecchio nemico", Josè Mourinho, che allo Stadium vivrà una fida da dentro o fuori. Lusitani che al momento occupano il 25° posto e che hanno disperato bisogno dei 3 punti per restare ancora in corsa. Juve e Benfica sono reduci da risultati opposti in campionato. Bianconeri sconfitti a Cagliari, sono scivolati a -4 dalla zona Champions e a -10 dall'Inter capolista. Portoghesi vincenti sul campo del Rio Ave e terzi in classifica generale.