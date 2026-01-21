Juventus-Benfica: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Il penultimo atto della League Phase mette davanti Juventus–Benfica per la settima giornata di Champions League con in palio punti pesanti per la qualificazione. Bianconeri e portoghesi non hanno alternativa a due turni alla conclusione della fase a girone unico. La squadra di Spalletti, attualmente 17ª, può consolidare la posizione in zona playoff e sperare, se dai campi delle dirette concorrenti arrivano risultati favorevoli, anche nell'assalto all'ultima giornata alle prime otto posizioni che valgono l'accesso diretto agli ottavi. Non sarà facile perché a Torino torna un "vecchio nemico", Josè Mourinho, che allo Stadium vivrà una fida da dentro o fuori. Lusitani che al momento occupano il 25° posto e che hanno disperato bisogno dei 3 punti per restare ancora in corsa. Juve e Benfica sono reduci da risultati opposti in campionato. Bianconeri sconfitti a Cagliari, sono scivolati a -4 dalla zona Champions e a -10 dall'Inter capolista. Portoghesi vincenti sul campo del Rio Ave e terzi in classifica generale.
Juventus-Benfica: diretta tv e streaming
Juventus-Benfica, gara valida per il settimo turno della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport.
Le probabili formazioni di Juventus-Benfica
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Joao Mario, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Conceicao, Zhegrova, Openda. Indisponibili: Rugani, Rouhi, Vlahovic. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaso, Cabal.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho. A disposizione: Ferreira, Lopes, Banjaqui, Neto, Silva, Rui Silva, Barrenechea, Manu Silva, Rego, Bruma, Ivanovic. Indisponibili: Araujo, Lukebakio, Veloso, Rios, Bah. Squalificati: -. Diffidati: -.
ARBITRO: Gozubuyuk (Olanda). ASSISTENTI: Inia-Honig (Olanda). IV UFFICIALE: Manschot (Olanda). VAR: Van Driessche (Belgio). ASS. VAR: Higler (Olanda).