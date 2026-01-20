Spalletti, Juve da Champions e Benfica: "Furbate di Mourinho e ragnatele. Rinnovo? Le idee cambiano"

La conferenza di Thuram

"Scontro diretto? Sì è una partita importante, quando giochi con la Juve lo fai sempre per vincere. Se il mio modo di giocare è cambiato? Il mister mi ha fatto capire che posso fare gol, è importante per il mio gioco e per la squadra. La Juve mi ha cambiato tanto, prima di arrivare qui ero giovane e qui ho capito che ogni minuto di allenamento e quello che fai è importante. Tutto, dormire bene, mangiare bene… per essere più forte" - ha spiegato Thuram in conferenza. Poi ha proseguito: "La panchina con il Cagliari? Ovvio che da giocatore vuoi sempre giocare, ma abbiamo una rosa di talento. Accetto la panchina quando devo andarci e penso sempre ad aiutare i miei compagni quando entro. Se ci sentiamo più forti? Sicuro, penso che si vede quando giochiamo le partite. Poi ovviamente ti senti più forte quando vinci di più. Cosa ci siamo detti dopo Cagliari? Siamo una squadra forte che gioca bene a calcio e crea occasioni. Dopo la partita non ci siamo detti niente, guardiamo cosa non abbiamo fatto bene e pensiamo alla prossima. Se penso al Mondiale? Io provo a non pensare al Mondiale, perché è più importante quello che c’è adesso, la mia crescita come calciatore e provare a vincere più partite possibile. Al Mondiale pensiamo a fine stagione".