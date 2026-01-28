Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Uno Stadium ritrovato e l'ambizione di accomodarsi tra le prime 8 in Europa. Così la Juventus scende in campo a Monaco per contendere alla formazione di Pocognoli l'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Il successo interno sul Benfica di Mourinho ha infatti permesso agli uomini di Spalletti di salire a quota 12 punti a pari merito con l'Inter. Una quota che lascia margini di speranza per di evitare i playoff guardando agli altri campi. Ma la sfida del Luigi II vede Yildiz e compagni ripartire dal tris al Napoli che ha restituito al popolo bianconero entusiasmo e voglia di credere nel ritorno della Vecchia Signora. Sull'altro fronte, i biancorossi - orfani dell'infortunato ed ex bianconero Pogba - sono invece reduci dal 6-1 subito al Bernabeu che ha congelato la classifica con 9 punti, nonché da una serie di 4 sconfitte e 1 pareggio che hanno gettato ombre sulle sorti del campionato. Il calendario della Juve prevede poi la trasferta di Parma dell'1 febbraio e a seguire i quarti di Coppa Italia contro l'Alatalanta a Bergamo previsti per giovedì 5.
Monaco-Juventus: diretta e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Pocognoli e Spalletti è in programma alle ore 21 di mercoledì 28 gennaio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sul canale Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now. Segui Monaco-Juventus sul nostro sito.
Monaco-Juventus: le probabili formazioni
MONACO (3-5-2): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer; Caio Henrique; Zakaria, Camara, Akliouche, Ansu Fati; Golovin, Balogun. Allenatore: Pocognoli.
A disposizione: Lienard, Stawiecki, Ouattara, Nibombé, Coulibaly, Bamba, Idumbo, Touré, Biereth, Ilenikhena, Michal.
Indisponibili: Dier, Pogba, Hradecky, Minamino, Salisu, Cabral, Faes, Diatta, Brunner.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Golovin, Salisu.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Thuram, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Joao Mario, Cambiaso, Kostic, Locatelli, Adzic, Conceiçao, Zhegrova, David.
Indisponibili: Rugani, Vlahovic.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: Cabal, Cambiaso, Kelly, Locatelli.
