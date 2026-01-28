Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Uno Stadium ritrovato e l'ambizione di accomodarsi tra le prime 8 in Europa. Così la Juventus scende in campo a Monaco per contendere alla formazione di Pocognoli l'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Il successo interno sul Benfica di Mourinho ha infatti permesso agli uomini di Spalletti di salire a quota 12 punti a pari merito con l'Inter. Una quota che lascia margini di speranza per di evitare i playoff guardando agli altri campi. Ma la sfida del Luigi II vede Yildiz e compagni ripartire dal tris al Napoli che ha restituito al popolo bianconero entusiasmo e voglia di credere nel ritorno della Vecchia Signora. Sull'altro fronte, i biancorossi - orfani dell'infortunato ed ex bianconero Pogba - sono invece reduci dal 6-1 subito al Bernabeu che ha congelato la classifica con 9 punti, nonché da una serie di 4 sconfitte e 1 pareggio che hanno gettato ombre sulle sorti del campionato. Il calendario della Juve prevede poi la trasferta di Parma dell'1 febbraio e a seguire i quarti di Coppa Italia contro l'Alatalanta a Bergamo previsti per giovedì 5.