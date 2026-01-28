Il bello dell’adrenalina e il potere dei soldi

Sarà una serata entusiasmante. Lo è stata un anno fa, ci sono tutte le premesse perché stavolta sia pure più adrenalinica. E lo si può dire adesso, senza aspettare stasera, perché diciotto partite in contemporanea, una classifica che non offre certezze e che si muoverà in modo elettrizzante per novanta minuti, scrivendo in diretta il destino dei club più importanti d’Europa, sono uno spettacolo sportivo ineguagliabile. E stasera, goduria massima, lo vivremo a partire dalle 21 (magari fosse stato dalle 20 sarebbe stato più facile per i bambini convincere i genitori a stare davanti alla tv fino alla fine, ma è un altro discorso). La nuova formula della Champions League, con il classificone e il calendario “alla baraonda” funziona. Il secondo anno ha ulteriormente assottigliato il numero degli scettici. Sì, vero: resta un tot di partite inutili e un tot palesemente squilibrate, ma - parliamoci chiaro - neanche gli americani, inventori dello sport spettacolo, hanno trovato la cura giusta contro certe debolezze della “regular season” e, anzi, un turno come quello di oggi se lo sognano, con un tabellone tutto da compilare e nessuna squadra che conosce realmente la loro collocazione. D’altronde, l’imprevedibilità è il sale dello sport, l’unico spettacolo al mondo che, quando inizia, non puoi mai sapere come andrà a finire. La nuova Champions è così. Più o meno. Perché, sì, stasera è una botta di vita, ma c’è un metodo sostanzialmente infallibile per sapere in anticipo quali sono le prime dieci della classifica, anzi praticamente le prime venti. Basta prendere la classifica dei fatturati, quella della Deloitte va benissimo. E, toh, fra le prime dieci squadre in Champions ce ne sono otto della top ten nei fatturati (sarebbero 9 con il City, che è a pari punti con lo Sporting ma è undicesimo per un gol in meno).