Galatasaray, Okan Buruk avvisa la Juve: "Possiamo eliminarli. La partita contro l'Inter..."

ISTANBUL (Turchia) - "Ora ci prepareremo per la Juventus . Ci aspetta una partita molto diversa e un avversario molto forte". Al termine del match di Super Lig stravinto 5-1 contro l'Eyupspor , Okan Buruk, ex centrocampista dell' Inter e allenatore del Galatasaray , prossimo avversario dei bianconeri di Spalletti nei play-off di Champions League, si è così espresso in zona mista: "Partita con la Juve simile alla sfida con l'Atletico Madrid? La Juventus è diversa, anche se conosciamo il livello dell'Atletico. Ci sono ottime ali davanti, Kenan Yıldız è molto forte . Non danno punti di riferimento".

L'analisi sulla Juve

"Le ultime partite della Juventus? Hanno subito gol nelle ultime partite, tra Atalanta e Lazio, ma hanno anche subito gol sfortunati. La partita contro l'Inter non darà la misura della gara che affronteremo. Vedremo comunque chi giocherà o meno. Il nostro obiettivo sarà quello di superare il turno con la Juventus. L'alto rendimento dei miei attaccanti? I 3 gol di Icardi, i 2 assist di Osimhen... Ci sono molte cose positive. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti. L'avevamo fatto nella partita di Kocaelispor, ma si diceva dati che Osimhen e Icardi non potevano giocare insieme. Poi Wilfried Singo ha giocato 45 minuti", ha concluso Okan Buruk.

