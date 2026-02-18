Pagelle Dortmund-Atalanta: Reggiani esordio ok. .Ryerson show! Scamacca delude, meglio Krstovic

Strada in salita per l'Atalanta. Nell'andata dei playoff di Champions League, la Dea si arrende in casa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 grazie alle reti di Guirassy e Beier nel primo tempo. L'Atalanta esce dai primi 90 minuti con due reti da recuperare mercoledì prossimo alle 18:45, quando al Gewiss Stadium si disputerà il secondo atto di questi playoff. "Queste partite ci servono a capire la nostra e la loro forza. È tutto ancora aperto. Non sarà facile, ma io ci credo. In casa nostra abbiamo i nostri tifosi, sarà una bolgia. Le partite sono belle anche per le rimonte". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff di Champions League. "Peccato essere partiti con l'1-0 - ha aggiunto il mister nerazzurro-. Sapevamo che loro sono un'ottima squadra con tante individualità, che potevano attaccare la profondità. Nel primo tempo non siamo stati bravi tecnicamente. Abbiamo fatto un po' di errori. nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, con più possesso palla, più soluzioni e movimenti. Ho avuto la sensazione che potessimo fare qualcosa in chiave offensiva, ma ci è mancato l'ultimo passaggio e un po' di qualità negli ultimi metri. I loro attaccanti sono forti, hanno grandi qualità tecniche e fisiche. Noi dobbiamo avere coraggio. Queste partite ci servono a capire la nostra forza".