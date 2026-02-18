Pagelle Dortmund-Atalanta: Reggiani esordio ok. .Ryerson show! Scamacca delude, meglio Krstovic

Strada in salita per l'Atalanta. Nell'andata dei playoff di Champions League, la Dea si arrende in casa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 grazie alle reti di Guirassy e Beier nel primo tempo. L'Atalanta esce dai primi 90 minuti con due reti da recuperare mercoledì prossimo alle 18:45, quando al Gewiss Stadium si disputerà il secondo atto di questi playoff. "Queste partite ci servono a capire la nostra e la loro forza. È tutto ancora aperto. Non sarà facile, ma io ci credo. In casa nostra abbiamo i nostri tifosi, sarà una bolgia. Le partite sono belle anche per le rimonte". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff di Champions League. "Peccato essere partiti con l'1-0 - ha aggiunto il mister nerazzurro-. Sapevamo che loro sono un'ottima squadra con tante individualità, che potevano attaccare la profondità. Nel primo tempo non siamo stati bravi tecnicamente. Abbiamo fatto un po' di errori. nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, con più possesso palla, più soluzioni e movimenti. Ho avuto la sensazione che potessimo fare qualcosa in chiave offensiva, ma ci è mancato l'ultimo passaggio e un po' di qualità negli ultimi metri. I loro attaccanti sono forti, hanno grandi qualità tecniche e fisiche. Noi dobbiamo avere coraggio. Queste partite ci servono a capire la nostra forza".
Pagelle Borussia Dortmund
Kobel 6 Inoperoso nella prima metà di gara, si destreggia in qualche uscita.
Reggiani 6 Esordio dal 1’ per il diciottenne ex Sassuolo, se la cava gestendosi nonostante la sanzione iniziale.
Anton 6.5 Vicino al gol di testa, impeccabile su Scamacca. Meno con Krstovic.
Bensebaini 6.5 Staziona sul centrosinistra, bada al sodo.
Ryerson 7 Quattordicesimo assist stagionale, cross sempre molto insidiosi.
Bellingham 6.5 Pulito nei passaggi, buone idee e buon senso della posizione.
Nmecha 6.5 Dà il via al 2-0 col filtrante per Guirassy. Qualità e sostanza. Sabitzer (37’ st) ng.
Svensson 6 Più timido di Ryerson, fa il suo. Meglio in fase difensiva.
Beier 6.5 Deve solo spingere in porta lo zuccherino di Guirassy, si muove bene fra le linee. Adeyemi (24’ st) 6 Tenta di pungere in velocità.
Brandt 6.5 Lavoro sporco e tanto movimento. Alza il possibile tris. Chukwuemeka (24’ st) 6 Mette un po’ di ossigeno nel finale.
Guirassy 7.5 Quarto sigillo e quarto assist in questa Champions. Crea scompiglio con la sola presenza. Fabio Silva (37’ st) ng.
All. Kovac 7 Primo tempo quasi perfetto, contiene l’Atalanta nella ripresa.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6 Il Dortmund calcia due volte in porta e non può fare nulla.
Kossounou 4.5 Lascia saltare Guirassy sull’1-0, si addormenta sul raddoppio.
Djimsiti 5 Ammonito per proteste in un momento in cui sarebbe servita calma, qualche sbavatura più del dovuto. Hien (1’ st) 6 Tiene meglio dei compagni di reparto.
Kolasinac 6 Nel primo tempo è l’unico a reggere l’urto, si fa vedere anche in avanti.
Zappacosta 6 Meglio in contenimento che in spinta, fa il suo finché ha benzina. Bellanova (27’ st) 5.5 Troppo impreciso nei cross.
De Roon 5 Un po’ sofferente nei contrasti e nei duelli. Sulemana (18’ st) 5.5 Pasticcia troppo.
Ederson 6 Inizio con freno a mano tirato, cresce con il passare dei minuti, anche se è un po’ impreciso.
Bernasconi 5.5 Perde il duello, non facile, con Ryerson. Un buon recupero su Brandt.
Pasalic 5.5 Manca l’1-1 per un pelo, la cosa migliore la fa in chiusura su Guirassy all’11’.
Zalewski 6 Mette la firma nello spunto migliore della prima frazione. Porta Reggiani al giallo, cala alla distanza. Samardzic (37’ st) ng.
Scamacca 4.5 Tiene pochi palloni, non è la sua serata. Krstovic (1’ st) 6.5 Fa subito ammonire Anton. Lotta e crea qualche situazione interessante. Il migliore.
All. Palladino 5 L’Atalanta ingrana tardi, si sente l’assenza di qualità nel tridente d’attacco. Krstovic vivacizza, ma non basta. Servirà una grande impresa a Bergamo fra una settimana.
Pagella arbitro
Gozubuyuk 5.5 Metro severo, forse troppo, con i cartellini, ma uniforme.
Strada in salita per l'Atalanta. Nell'andata dei playoff di Champions League, la Dea si arrende in casa del Borussia Dortmund, che vince 2-0 grazie alle reti di Guirassy e Beier nel primo tempo. L'Atalanta esce dai primi 90 minuti con due reti da recuperare mercoledì prossimo alle 18:45, quando al Gewiss Stadium si disputerà il secondo atto di questi playoff. "Queste partite ci servono a capire la nostra e la loro forza. È tutto ancora aperto. Non sarà facile, ma io ci credo. In casa nostra abbiamo i nostri tifosi, sarà una bolgia. Le partite sono belle anche per le rimonte". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Borussia Dortmund nell'andata dei playoff di Champions League. "Peccato essere partiti con l'1-0 - ha aggiunto il mister nerazzurro-. Sapevamo che loro sono un'ottima squadra con tante individualità, che potevano attaccare la profondità. Nel primo tempo non siamo stati bravi tecnicamente. Abbiamo fatto un po' di errori. nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, con più possesso palla, più soluzioni e movimenti. Ho avuto la sensazione che potessimo fare qualcosa in chiave offensiva, ma ci è mancato l'ultimo passaggio e un po' di qualità negli ultimi metri. I loro attaccanti sono forti, hanno grandi qualità tecniche e fisiche. Noi dobbiamo avere coraggio. Queste partite ci servono a capire la nostra forza".
Pagelle Borussia Dortmund
Kobel 6 Inoperoso nella prima metà di gara, si destreggia in qualche uscita.
Reggiani 6 Esordio dal 1’ per il diciottenne ex Sassuolo, se la cava gestendosi nonostante la sanzione iniziale.
Anton 6.5 Vicino al gol di testa, impeccabile su Scamacca. Meno con Krstovic.
Bensebaini 6.5 Staziona sul centrosinistra, bada al sodo.
Ryerson 7 Quattordicesimo assist stagionale, cross sempre molto insidiosi.
Bellingham 6.5 Pulito nei passaggi, buone idee e buon senso della posizione.
Nmecha 6.5 Dà il via al 2-0 col filtrante per Guirassy. Qualità e sostanza. Sabitzer (37’ st) ng.
Svensson 6 Più timido di Ryerson, fa il suo. Meglio in fase difensiva.
Beier 6.5 Deve solo spingere in porta lo zuccherino di Guirassy, si muove bene fra le linee. Adeyemi (24’ st) 6 Tenta di pungere in velocità.
Brandt 6.5 Lavoro sporco e tanto movimento. Alza il possibile tris. Chukwuemeka (24’ st) 6 Mette un po’ di ossigeno nel finale.
Guirassy 7.5 Quarto sigillo e quarto assist in questa Champions. Crea scompiglio con la sola presenza. Fabio Silva (37’ st) ng.
All. Kovac 7 Primo tempo quasi perfetto, contiene l’Atalanta nella ripresa.