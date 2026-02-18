Ranking Uefa e corsa 5° posto Champions: Juve-Atalanta, ko pesanti! Posizione dell’Italia aggiornata

La sconfitta della Juve contro il Galatasaray non è stata una pessima notizia soltanto per i tifosi bianconeri ma anche per tutto il calcio italiano. Nel martedì di Champions League, infatti, hanno perso entrambe le squadre di Serie A ( l'Atalanta è stata battuta 2-0 dal Borussia Dortmund ), peggiorando ancora di più la posizione del campionato italiano nel ranking UEFA per nazioni . Ma perché è importante? I primi due campionati di questa speciale classifica, portano una squadra in più in Champions League nella stagione successiva. Lo scorso anno sono state Inghilterra e Spagna, l'anno prima ancora Italia e Germania. La Juve è al momento quinta in Serie A e con 5 squadre in Champions League sarebbe quindi qualificata .

Ranking UEFA: come funziona

I punti sono assegnati sulla base di varie valutazioni, dai risultati delle singole partite fino all'avanzamento alle fasi successive delle competizioni europee. Guardando ad esempio soltanto alla Champions League, la Serie A ha salutato il Napoli nella League Phase e ha perso entrambe le prime due partite dei playoff. Non il migliore degli inizi. Ora la speranza è che l'Inter possa battere il Bodo Glimt e che al ritorno Juve e Atalanta riescano a ribaltare il risultato.

La situazione dell'Italia

Al momento l'Italia è a quota 15500 punti, quinta nel ranking e ben distante dal secondo posto, occupato dal Portogallo con 16600 punti. Servirà un mezzo miracolo per sperare di portare la quinta squadra nella prossima edizione della Champions League, mentre può dormire sogni decisamente più tranquilli l'Inghilterra. Tutte e 9 le squadre di Premier League inizialmente presenti in Champions, Europa e Conference League sono ancora in gara. Con la bellezza di 20958 punti già conquistati, gli inglesi hanno l'aritmetica certezza di terminare questa stagione almeno tra le prime due nazioni del ranking UEFA.