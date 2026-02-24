Galatasaray allo Stadium con Icardi e Osimhen: come arrivano alla sfida contro la Juve

Così simili, eppure così diversi. I percorsi di avvicinamento al ritorno del playoff di Champions League hanno dei punti in comune tra Juventus e Galatasaray. I turchi, come i bianconeri, sono reduci da una sconfitta pesante e che porta con sé critiche e delusione. In particolare, e anche in questo caso la melodia pare già ascoltata, viene imputata alla squadra di Okan Buruk di essere troppo dipendente da un gruppo di titolari e che, quando si operano le rotazioni, il livello generale scende drasticamente. Ed è questo che è successo contro il Konyaspor che ha avuto la meglio con il risultato di 2-0. Altra somiglianza, il match ha avuto strascichi legati a episodi arbitrali che hanno portato i vertici del club turco a intervenire pubblicamente. È evidente, però, che siano le differenze ad impattare maggiormente.