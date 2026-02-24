Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Galatasaray allo Stadium con Icardi e Osimhen: come arrivano alla sfida contro la Juve

Il club turco si presenta all'Allianz forte del 5-2 dell'andata, con l'unico obiettivo di difendere il risultato maturato nei primi 90 minuti. Nuovi aggiornamenti anche sulle condizioni dei due attaccanti
Marco Amato
3 min
Champions LeagueJuventusGalatasaray

Così simili, eppure così diversi. I percorsi di avvicinamento al ritorno del playoff di Champions League hanno dei punti in comune tra Juventus e Galatasaray. I turchi, come i bianconeri, sono reduci da una sconfitta pesante e che porta con sé critiche e delusione. In particolare, e anche in questo caso la melodia pare già ascoltata, viene imputata alla squadra di Okan Buruk di essere troppo dipendente da un gruppo di titolari e che, quando si operano le rotazioni, il livello generale scende drasticamente. Ed è questo che è successo contro il Konyaspor che ha avuto la meglio con il risultato di 2-0. Altra somiglianza, il match ha avuto strascichi legati a episodi arbitrali che hanno portato i vertici del club turco a intervenire pubblicamente. È evidente, però, che siano le differenze ad impattare maggiormente.

Galatasaray, il duo Osimhen-Icardi c'è

Il Galatasaray arriverà a Torino con un tesoretto da blindare, custodire, portare fino al 90’; frutto del 5-2 dell’andata. Inoltre, ci sarà Victor Osimhen: semaforo verde nell’allenamento di ieri, ha lavorato con il resto dei compagni ed è abile e arruolabile, lo stesso vale per Mauro Icardi che era uscito malconcio dal match contro il Konyaspor. Per i giallorossi, una seduta incentrata principalmente sulla tecnica e poi conclusa con una partitella. Insomma, il Galatasaray si presenta all’Allianz Stadium al completo e con diversi titolari a cui è stato risparmiato del minutaggio: dallo stesso Osimhen, per poi passare a Lang, Torreira e Yilmaz che sono subentrati solo nel secondo tempo dell’ultima di campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS