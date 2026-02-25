Pagelle Inter-Bodo Glimt: Barella sbaglia tutto, Akanji un disastro. Hauge è l'eroe di San Siro!

MILANO - L'obiettivo era ribaltare il 3-1 della gara d'andata in Norvegia invece l'Inter perde anche al Meazza (1-2) venendo eliminata dal Bodø/Glimt ai playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League. La formazione di Cristian Chivu domina il possesso palla nella prima frazione di gioco ma non riesce a sbloccare il risultato. Poi quando Akanji commette un madornale errore e l'ex Milan Hauge, in gol anche all'andata, ne approfitta gelando San Siro, la squadra si scioglie come neve al sole e subisce anche il 2-0 di Evjen. La rete della bandiera di Bastoni arriva troppo tardi e al triplice fischio parte la festa degli ospiti.