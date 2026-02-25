Pagelle Inter-Bodo Glimt: Barella sbaglia tutto, Akanji un disastro. Hauge è l'eroe di San Siro!

MILANO - L'obiettivo era ribaltare il 3-1 della gara d'andata in Norvegia invece l'Inter perde anche al Meazza (1-2) venendo eliminata dal Bodø/Glimt ai playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League. La formazione di Cristian Chivu domina il possesso palla nella prima frazione di gioco ma non riesce a sbloccare il risultato. Poi quando Akanji commette un madornale errore e l'ex Milan Hauge, in gol anche all'andata, ne approfitta gelando San Siro, la squadra si scioglie come neve al sole e subisce anche il 2-0 di Evjen. La rete della bandiera di Bastoni arriva troppo tardi e al triplice fischio parte la festa degli ospiti.
Pagelle Inter
Sommer 6 Risponde presente nel primo tempo su Evjan (36’ pt), stoppa pure Blomberg, ma non può nulla sul tap-in di Hauge.
Bisseck 5.5 Si propone con continuità ma gli manca il guizzo decisivo. Sul 2-0 è però in ritardo su Evjan.
Dumfries (37’ st) ng Torna dopo tre mesi e mezzo, unica notizia positiva della serata.
Akanji 4 L'errore che spegne ogni illusione è troppo grande e macchia una prova più che sufficiente. Dopo lo 0-1 colpisce il palo.
Bastoni 6 Assiste Dimarco nella spinta, di testa ha una buona chance al 24’ pt, ma colpisce male. Firma il gol della bandiera, è fra gli ultimi ad arrendersi.
Luis Henrique 5 Trovasse un po’ di coraggio in più, avrebbe piedi e tecnica per essere un esterno perfetto, invece gli manca sempre quel pizzico di intraprendenza.
Diouf (17’ st) 5.5 Non trova l’affondo.
Frattesi 5.5 Nel primo tempo è fra più attivi fra inserimenti e colpi di testa. Sua l’occasione migliore nel primo tempo (28’) sventata da Haikin.
Bonny (17’ st) 6 Entra con il giusto piglio, ci mette il piede sul gol di Bastoni. Il migliore lì davanti.
Zielinski 5.5 Piede e testa veloce, cerca qualcosa di diverso, anche se non trova il pertugio giusto.
Sucic (17’ st) 5 L’atteggiamento con cui entra non è da rimonta.
Barella 4.5 Impreciso, tanti errori. Tenta di entrare in partita facendosi dare spesso la palla, ma resta quella sensazione di poco cinismo nei momenti che contano.
Dimarco 5.5 Il grande assente all’andata, è costantemente cercato dalla squadra. Corre e su giù per la fascia senza fermarsi mai, i cross alla fine non si contano, alcuni risultano però “sgonfi”.
Carlos Augusto (37’ st) ng.
Thuram 4.5 Si accende a sprazzi, confermando il momento non eccellente.
Esposito 5 Generoso, fa a sportellate con Gundersen, di testa ci prova più volte, ma non riesce a essere incisivo.
All. Chivu 4.5 La macchina (quasi) perfetta in campionato, si inceppa in Europa dove ha perso 5 gare su 10: troppe per chi la stagione precedente era arrivato in finale.
Pagelle Bodø/Glimt
Haikin 6 Reattivo sul colpo di testa di Frattesi (28’ pt), sul gol di Bastoni non è piazzato benissimo.
Sjovold 6.5 Dimarco lo costringe a restare sulle sue e alzare la barricata.
Bjortuft 7 Al posto giusto al momento giusto due volte nei primi 15 minuti - anticipo decisivo su Bisseck, deviazione sul tiro di Thuram -, cerca di tenere in piedi la difesa. Bravo ancora su Thuram a inizio ripresa.
Gundersen 6.5 Duello fisico con Pio, di testa viene a volte anticipato, col corpo regge il colpo.
Bjorkan 6 Preso in mezzo da Luis Henrique, Bisseck e Frattesi, non crolla.
Aleesami (40’ st) ng.
Evjen 7 Tampona Barella e cerca pure il gol di testa, trovando Sommer (36’ pt). Nella ripresa attacca di più, la rete dello 0-2 è un gioiellino.
Saltnes (37’ st) ng.
Berg 6.5 Carica i compagni prima del via, poi lotta in mezzo al campo sporcando molte traiettorie nerazzurre.
Fet 6 Frattesi gli rende dura la vita.
Blomberg 6 Davanti è il giocatore meno pericoloso e pure sul gol dell’1-0, nonostante sia bravo a sfruttare l’errore di Akanji, tira su Sommer anziché passare ad Hauge solo.
Maatta (33’ st) ng.
Hogh 5.5 Letale negli ultimi match, viene anestetizzato da Akanji.
Helmerson (33’ st) ng.
Hauge 7.5 Ritrova San Siro e lascia la sua firma: gol e assist. Per la gioia dei tifosi rossoneri. Letale sulla rete dell’1-0, illuminante poi nel servire Evjan.
All. Knutsen 8 Porta la squadra negli ottavi con risultati eccellenti contro formazioni come Borussia Dortmund, Manchester City, Atletico e Inter: applausi.
Pagella arbitro
Hernandez 6 Qualche fischio di troppo, ma giudica bene le situazioni al limite.
