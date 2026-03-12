"Perché fate i fenomeni?": tutta la furia di Donnarumma. E ora tocca... alla Juve

Donnarumma, parole post Real Madrid-City

Donnarumma commenta così il ko a Sky Sport: "Dobbiamo fare una gara assolutamente diversa al ritorno. Mi dispiace perché abbiamo perso malamente, ma ce la giochiamo in casa e speriamo di ribaltare la situazione". Sulle qualità di Guardiola: "Mi sta aiutando tanto in tutto, dentro e fuori dal campo. Mi dà consigli ed è un allenatore speciale perché trova soluzioni inaspettate, speriamo di riuscire a mettere a posto alcune cose per la gara di ritorno. Con i nostri tifosi sarà sicuramente diverso. Devono darci una carica mai vista, ma la faranno sicuramente perché sono speciali".