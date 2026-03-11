Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...

Valerio Marini ha avuto diversi precedenti al Var nelle partite della Juventus, anche se in questa è designato come Avar, con un bilancio complessivamente favorevole ai bianconeri. In totale sono ventuno le gare in cui è stato presente in sala Var durante incontri della squadra torinese. Il rendimento parla di undici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Tra gli episodi più discussi c’è quello contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Al 56’, su un cross di Rabiot per Milik, l’attaccante polacco è stato ostacolato da un doppio intervento con le mani di Perez e Giannetti. Nonostante le proteste dei giocatori juventini, l’arbitro ha lasciato proseguire e dal Var non è arrivato alcun intervento. Un altro caso contestato risale al 2022 nella sfida persa 2-0 contro il Milan. Il gol di Tomori è nato da un calcio d’angolo arrivato dopo un contatto duro di Theo Hernandez su Cuadrado non fischiato da Orsato. Anche in quell’occasione il Var non è potuto intervenire per modificare la decisione presa in campo. L’episodio ha alimentato le polemiche perché da quell’azione è poi nato il corner decisivo.