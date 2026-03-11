Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...

Nella sfida del 2024 tra Napoli e Juventus, vinta dai partenopei guidati da Calzona, le reti di Kvaratskhelia, Raspadori e Chiesa hanno deciso la partita. Il match è stato però segnato da diversi episodi arbitrali discussi. Già al 2' minuto i giocatori del Napoli hanno protestato per una trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area, non sanzionata con il rigore da Mariani. Nel finale, invece, dopo revisione al VAR, l’arbitro ha assegnato un penalty al Napoli: Osimhen lo ha sbagliato, ma Raspadori ha segnato sulla ribattuta regalando la vittoria. Molte polemiche anche per il cartellino giallo mostrato a Vlahovic al 18', che era diffidato. L’arbitro ha giustificato l’ammonizione sostenendo che fosse il terzo fallo subito da Kvaratskhelia, spiegazione che ha lasciato perplessi giocatori e Allegri.
Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 29ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà l'Udinese in trasferta e lo fa a distanza di pochi giorni dalla vittoria all'Allianz contro il Pisa per 4-0. Un'altra sfida importante per i bianconeri per continuare a lottare per il quarto posto, ora soltanto a un punto dalla coppia Roma e Como, avversarie in questo weekend di Serie A. Un'opportunità in più per mettere ancor più pressione a loro e dare seguito all'ultimo successo con i toscani.
Udinese-Juve, chi arbitra
Sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, a dirigere la gara tra Udinese e Juventus. Il match si giocherà sabato 14 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Bindoni e Tegoni nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Rapuano, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Maggioni, con Marini nel ruolo di AVAR. Per Mariani si tratta della ventitresima direzione in carriera contro i bianconeri, l'ultima nella vittoria per 3-0 con il Napoli in questa stagione. In generale il bilancio è abbastanza positivo con 14 vittorie, cinque pareggi e 3 sconfitte, una di queste arrivata con qualche decisione particolare contro i bianconeri. Mentre sono 18 i precedenti con l'Udinese: 8 le vittorie, 5 le sconfitte e i pareggi per i friulani.
Precedenti e curiosità con Mariani
Con Maggioni precedenti positivi... anche con Mariani
Diverso il discorso con Lorenzo Maggioni al Var. Per l'arbitro della sezione di Lecco è la sesta volta contro la Juve e nei cinque precedenti il bilancio sorride proprio ai bianconeri con sole vittorie a referto. L'ultima di queste coincide con l'esordio di Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora con quel 2-1 contro la Cremonese. Ma c'è un altro precedente che lo vede in collaborazione sempre con Mariani ed è il successo dei bianconeri sul Milan il 22 ottobre del 2023 con la rete decisiva di Locatelli a San Siro.
Marini come Avar
Valerio Marini ha avuto diversi precedenti al Var nelle partite della Juventus, anche se in questa è designato come Avar, con un bilancio complessivamente favorevole ai bianconeri. In totale sono ventuno le gare in cui è stato presente in sala Var durante incontri della squadra torinese. Il rendimento parla di undici vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Tra gli episodi più discussi c’è quello contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Al 56’, su un cross di Rabiot per Milik, l’attaccante polacco è stato ostacolato da un doppio intervento con le mani di Perez e Giannetti. Nonostante le proteste dei giocatori juventini, l’arbitro ha lasciato proseguire e dal Var non è arrivato alcun intervento. Un altro caso contestato risale al 2022 nella sfida persa 2-0 contro il Milan. Il gol di Tomori è nato da un calcio d’angolo arrivato dopo un contatto duro di Theo Hernandez su Cuadrado non fischiato da Orsato. Anche in quell’occasione il Var non è potuto intervenire per modificare la decisione presa in campo. L’episodio ha alimentato le polemiche perché da quell’azione è poi nato il corner decisivo.
Tutte le designazioni
Di seguito le designazioni della 29esima giornata:
TORINO-PARMA Venerdì 13/03 h.20.45
MARESCA
CECCONI-ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER-ATALANTA Sabato 14/03 h. 15.00
MANGANIELLO
PASSERO-ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI-LECCE Sabato 14/03 h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE-CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE-JUVENTUS Sabato 14/03 h. 20.45
MARIANI
BINDONI-TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
H. VERONA-GENOA h. 12.30
MARCHETTI
SCATRAGLI-LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA-CAGLIARI h. 15.00
LA PENNA
BERCIGLI-TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO-BOLOGNA h. 15.00
BONACINA
DEI GIUDICI-FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO-ROMA h. 18.00
MASSA
MELI-ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO-MILAN h. 20.45
GUIDA
PERETTI-PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE-FIORENTINA Lunedì 16/03 h. 20.45
DI BELLO
LO CICERO-VECCHI
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
