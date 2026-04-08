Barcellona-Atletico Madrid: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Al Camp Nou si affrontano ancora una volta Barcellona ed Atletico Madrid. La squadra di Hansi Flick e quella del 'Cholo' Simeone si daranno battaglia per l'ennesima volta, questa volta in palio ci sono però i quarti di finale di Champions League. L'ultimo incontro tra le due compagini se l'è aggiudicato il club di Yamal e compagni: sfida valevole per la 30esima giornata de La Liga, con il Barcellona uscito dal Metropolitano col bottino pieno. Ad incidere esponenzialmente sulla gara è stato sicuramente l'ex Juventus Nico Gonzalez, espulso a seguito di un brutto intervento su Yamal che ha costretto i Colchoneros all'inferiorità numerica per gran parte dell'incontro. Le due squadre si contenderanno l'accesso ai quarti nel doppio incontro europeo, con i blaugrana che torneranno a Madrid per la gara di ritorno della prossima settimana.