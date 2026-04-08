Barcellona-Atletico Madrid: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Al Camp Nou si affrontano ancora una volta Barcellona ed Atletico Madrid. La squadra di Hansi Flick e quella del 'Cholo' Simeone si daranno battaglia per l'ennesima volta, questa volta in palio ci sono però i quarti di finale di Champions League. L'ultimo incontro tra le due compagini se l'è aggiudicato il club di Yamal e compagni: sfida valevole per la 30esima giornata de La Liga, con il Barcellona uscito dal Metropolitano col bottino pieno. Ad incidere esponenzialmente sulla gara è stato sicuramente l'ex Juventus Nico Gonzalez, espulso a seguito di un brutto intervento su Yamal che ha costretto i Colchoneros all'inferiorità numerica per gran parte dell'incontro. Le due squadre si contenderanno l'accesso ai quarti nel doppio incontro europeo, con i blaugrana che torneranno a Madrid per la gara di ritorno della prossima settimana.
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Barcellona-Atletico Madrid: dove vederla in tv e streaming
La gara tra blaugrana e Colchoneros sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport Uno. Sarà possibile inoltre assistere gratuitamente all'incontro su TV8, o ancora in streaming attraverso le applicazioni NOWTv e SkyGo.
Barcellona-Atletico Madrid: le probabili formazioni
BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcìa; Koundé, Cubarsì, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick. A disposizione: Szczesny, Kochen, Araujo, Balde, Cortes, Xavi Espart, Gavi, Casadò, Bardghji, Tommy, Olmo, Ferran Torres. Indisponibili: Christensen, Frenkie de Jong, Bernal, Raphinha. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gerard Martin, Casadò, Fermin Lopez, Lamine Yamal.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone. A disposizione: Esquivel, De Luis, Pubill, Lenglet, Mendoza, Nico Gonzalez, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth, Julio Diaz. Indisponibili: Oblak, Gimenez, Barrios, Johnny Cardoso. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lenglet, Le Normand, Ruggeri, Pubill, Marcos Llorente, Barrios, Almada, Giuliano Simeone.
ARBITRO: Kovacs. ASSISTENTI: Marica-Tunyogi. IV UOMO: Kovacs. VAR: Dingert. AVAR: Martins.