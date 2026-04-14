Bayern Monaco-Real Madrid: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Novanta minuti – o forse di più – separano Bayern Monaco e Real Madrid dalla semifinale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Il 2-1 maturato all’andata al Santiago Bernabeu lascia aperto ogni scenario: i bavaresi partono avanti, ma i Blancos hanno tutte le carte in regola per ribaltare le sorti della qualificazione. Il successo ottenuto dai tedeschi nella gara d’andata rappresenta un vantaggio importante, ma tutt’altro che rassicurante. Un solo gol di scarto contro una squadra come quella spagnola, regina del torneo con 15 trionfi, non permette alcun tipo di gestione passiva. I ragazzi di Vincent Kompany, che grazie al 5-0 al St.Pauli hanno fatto segnare il nuovo record di 115 gol segnati in una singola stagione di Bundesliga, potranno contare sul fattore campo e sull’energia del pubblico dell’Allianz Arena, ma dovranno evitare cali di concentrazione. La squadra di Alvaro Arbeloa, invece, ha tutte le chance per ribaltare il risultato, forte di una tradizione europea che spesso si esalta proprio nelle situazioni più complicate. Chi avrà la meglio sfiderà in semifinale la vincente di Liverpool-Psg, con i campioni in carica che si sono aggiudicati il primo round al Parco dei Principi per 2-0.