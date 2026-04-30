Simeone: "Psg-Bayern? Da allenatore...Arsenal? Squadra incredibile"

A Madrid l'andata della semifinale di Champions League tra l' Atletico Madrid e l' Arsenal finisce 1-1 . Partita ricca di emozioni ed occasioni ma a decidere il risultato sono due rigori. Sono gli inglesi a passare in vantaggio grazie a Gyokeres che in chiusura del primo tempo si procura il penalty: è lo stesso attaccante svedese a trasformare dal dischetto per il momentaneo 1-0 al 44'. Nella ripresa Simeone prova a cambiare l'assetto dei colchoneros: fuori Giuliano Simeone, entra Le Normand. La mossa tattica funziona. Gli spagnoli spingono e chiudono l'Arsenal nella metà campo. Al 54' i madridisti chiedono un rigore per un tocco di White in area. La Var conferma. Sul dischetto va Julian Alvarez che trasforma al 56'. Le squadre continuano ad attaccare - padroni di casa più determinati ed inglesi più rinunciatari - ma il risultato non si sblocca. Il ritorno si giocherà martedì martedì 5 maggio 2026 all'Emirates Stadium di Londra.. Al termine della gara ha commentato la gara e la prestazione dei suoi Diego Simeone , tecnico dell' Atletico Madrid .

Simeone: "Arsenal squadra incredibile"

“L’Arsenal è una squadra incredibile, che ha vinto 10 partite in Champions e ne ha pareggiate 3. Il primo tempo è stato più tattico, con pochi tiri in porta e qualche loro buona transizione. Nel secondo abbiamo alzato il ritmo e loro sono calati. Non siamo riusciti a fare un altro gol, ma è stata una bella partita”. Sulla partita di ieri tra PSG e Bayern il tecnico ha affermato: “Quando una partita finisce 5-4 tutti dicono ‘che bella partita’. Io dico: ci hanno fatto 5 gol, non so se sia una partita così buona per noi allenatori, ma dalla TV certo, è stata bellissima. Álvarez ha avuto un problemino alla caviglia, Sorloth al bicipite femorale. Abbiamo voglia di far bene e cercheremo di fare il massimo. Sicuramente tutti vorranno recuperare per esserci, ma non so”.

Ruggeri: "Bravi a reagire". E Griezmann...

"Abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati bravi a reagire. Il secondo tempo è stato di altissimo livello. Al ritorno proveremo l'impresa, ce la metteremo tutta". Queste le parole di Matteo Ruggeri ai microfoni di Prime Video al termine del pareggio tra Atletico Madrid e Arsenal. "A Londra troveremo un ambiente tostissimo. Abbiamo già giocato lì e sappiamo il tifo che hanno. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti - aggiunge il terzino ex Atalanta -. Tengo sempre un profilo basso, penso a lavorare tutti i giorni. Sono contento della fiducia che mi ha dato Simeone. Non bisogna mai accontentarsi"."Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, anche a livello di intensità. È la strada da seguire e lo faremo anche al ritorno: sarà una bella partita". Così Antoine Griezmann nelle parole riportate da as.com dopo il pari tra Atletico Madrid e Arsenal. "All'intervallo abbiamo fatto due o tre aggiustamenti per scalare, pressare e difendere meglio, e siamo migliorati. Vogliamo arrivare in finale - aggiunge il fuoriclasse francese -. Mi sono preparato molto per questa partita e per quella di Londra".

Koke: "Loro rigore era dubbio ma..."

"Il loro rigore era dubbio, ma lo ha fischiato. Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma tutto si deciderà a Londra. Le squadre inglesi sono molto fisiche, l'Arsenal è un'ottima squadra e ha giocato molto bene. Sappiamo che se giochiamo a questo livello possiamo passare". Queste le parole di Koke riportate da as.com al termine del pareggio tra Atletico Madrid e Arsenal. "L'arbitro ha cercato di fare del suo meglio. Così come noi sbagliamo tiri o passaggi, anche l'arbitro può sbagliare - aggiunge il centrocampista spagnolo dell'Atletico -. Oggi ha deciso così, ma non fa nulla: tutti cerchiamo di fare il meglio possibile. È l'ultima partita di Champions in casa per Griezmann e speriamo che quella di Londra non sia l'ultima in questa competizione".