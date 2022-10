Montero: “Cosa ho imparato alla Juve grazie a Pessotto, Peruzzi e Ferrara”

TORINO - "Quando hai una tale superiorità nel primo tempo e non chiudi subito la partita è normale che gli avversari prendano fiducia. Loro pensano a giocare la loro gara. I ragazzi attraversano una tappa di crescita e devono ancora capire che giocheranno molte partite in pochissimi giorni. Devono essere bravi a sfruttare le proprie energie e a chiudere prima i match. Non dobbiamo cercare di arrivare sempre a giocarcela fino alla fine, coma accaduto contro la Sampdoria. Come dice Ettore Messina: 'Se fai uno sbaglio, domani devi migliorare'. Solo con l'esperienza e il tempo capiranno ma hanno molta qualità e oggi lo hanno dimostrato". Queste le dichiarazioni del tecnico della Juve Primavera, Paolo Montero, dopo la vittoria in Youth League contro il Maccabi Haifa per 3-1.