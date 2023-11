Brilla in Youth League, è il figlio di una leggenda Premier: sai chi è?

Così come in Champions League , dove ha conquistato gli ottavi di finale con due turni d'anticipo grazie a quattro vittorie in altrettante partite, il Manchester City vola anche in Youth League , dove comanda il Gruppo G insieme al Lipsia a quota 10 . La squadra dell'irlandese Barry-Murphy Brian è già qualificata ma le ultime due sfide saranno decisive per determinare se approderà direttamente agli ottavi o dovrà giocare i sedicesimi: il primo posto infatti garantisce l'accesso diretto, il secondo costringe a giocare il turno intermedio. A tal proposito sarà importantissima la prossima partita, in programma il 28 novembre, quando gli inglesi ospiteranno proprio i tedeschi. A parte l'1-1 della sfida d'andata, i Citizens hanno poi fatto bottino pieno: 5-2 al debutto contro la stella Rossa, 4-0 in trasferta sullo Young Boys e 3-0 nell'ultimo turno ancora contro gli svizzeri.

Camarda alla Ronaldo fa impazzire il Milan: 3-2 al Psg in Youth League!

Chi è il figlio dell'ex bomber che sta incantando la Youth League

A spiccare tra i gioiellini inglesi spicca il figlio di un ex stella della Premier League, nonché fratello del capocannoniere della squadra a quota tre così come il compagno Taylor Kane. Stiamo parlando di Reigan Heskey, fratello di Jaden e figlio di Emile. Il 15enne è subito andato a segno all'esordio assoluto in Youth League: gli sono bastati 9 minuti per sbloccare dal dischetto la sfida contro lo Young Boys aprendo il 3-0 completato nella ripresa da Susoho ed Henderson-Hall. Attaccante, come il fratello e il padre, ha mostrato grande tranquillità dal dischetto. Di certo non gli manca la personalità, del resto non poteva essere altrimenti con un papà come Emile. L'ex stella inglese ha incantato la Premier League con le maglie di Leicester e Liverpool su tutte, vincendo quattro Carabao Cup, una FA Cup, un Charity Shield, una Coppa Uefa e una Supercoppe europea.