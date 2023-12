Youth League, Inter ai playoff: sorteggiato l'avversario dei nerazzurri

Al via la seconda fase della Youth League . Questa mattina si sono tenuti i sorteggi per i playoff, che vedranno coinvolte le squadre che hanno superato il percorso 'Campioni Nazionali' e le compagini giovanili che hanno terminato al secondo posto nei otto gironi eliminatori. Delle italiane l'unica coinvolta è l' Inter , che ha strappato il pass proprio nell'ultima giornata . Il Milan , arrivato primo nel girone, è già agli ottavi, mentre Napoli e Lazio hanno interrotto il percorso ai gironi.

Youth League, l'avversario dell'Inter

I nerazzurri di Christian Chivu se la vedranno contro l'Olympiakos, che ha eliminato il Lecce campione d'Italia Primavera nel percorso 'Campioni Nazionali'. Le gare dei playoff sono previste per il 6 e il 7 febbraio. I nerazzurri saranno impegnati in Grecia, in cara secca. Il 9 febbraio, invece, vi saranno i sorteggi con i quali verrà completato il tabellone degli ottavi di finale della competizione. La Youth League terminerà il 22 aprile, giorno nel quale verrà disputata la finalissima.

PROGRAMMA PLAYOFF

Basilea-Bayern Monaco

Partizan-Braga

Olympiakos-Inter

Zilina-Dortmund

Nantes-Siviglia

Mainz-Barcellona

Midtjylland-Lipsia

Az Alkmaar-Atletico Madrid

DATE YOUTH LEAGUE