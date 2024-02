Inter, rigori amari: passa l'Olympiacos, Chivu fuori dalla Youth League

Si conclude oggi la due giorni di playoff nella Youth League : in palio la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. L'unica qualificata tra le italiane per lo spareggio era l' Inter , con Napoli e Lazio già eliminate ai gironi e con il Milan che aveva già ottenuto l'accesso al turno successivo arrivando primo nel suo raggruppamento . E di fatto i rossoneri restano gli unici rappresentati dell'Italia: i nerazzurri, infatti, sono stati eliminati.

Youth League, Inter fuori ai playoff

Le prime due gare dei playoff si sono disputate nella giornata di ieri: è terminata ai rigori la sfida tra Midtjylland e Lipsia: dopo l'1-1 dei minuti regolamentari, dal dischetto a vincere per 2-4 sono stati i tedeschi. Dagli 11 metri si è decisa anche la sfida tra Mainz e Barcellona: 2-2 nei 90', poi dai rigori, anche in questo caso, a vincere sono i tedeschi, con il punteggio di 6-5: i blaugrana sono dunque out.

Nella giornata di oggi risultato amaro per l'Inter: anche la squadra di Chivu si vede eliminata dopo i calci di rigore per mano dell'Olympiacos. 0-0 il punteggio nei minuti regolamentari, ma i greci passano per 6-5 dal dischetto: errore fatale, per i nerazzurri, da parte di Cocchi, senza dubbio il migliore in campo sponda Inter nei 90'. Eliminazioni anche per altre due big: Borussia Dortmund e Atletico Madrid vengono sconfitti rispettivamente 2-1 dallo Zilina e 1-0 dall'Az Alkmaar. A chiudere il tabellone Basilea-Bayern Monaco (i bavaresi si sono imposti per 0-2) e Nantes-Siviglia (attualmente in campo).

RISULTATI