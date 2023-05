Vogel, conferenza Basilea: "Fiorentina avversario duro. E Cabral..."

Fiorentina-Basilea, statistiche e pronostico

Fiorentina-Basilea, parla Vogel

Queste le dichiarazioni del tecnico del Basilea alla vigilia del match con la Fiorentina: "Sarà una sfida molto complicata, contro un avversario ostico. La Fiorentina varia molto dal punto di vista tattico, non avremo moltissimo tempo per attaccare. Servirà una gara perfetta, bisognerà essere coraggiosi e generosi, credendo in noi stessi e mostrando di cosa siamo capaci. Cabral? Lo conosciamo, è un grande calciatore, ma è tutta la squadra che gira bene: nel 2023 hanno dimostrato le loro qualità. Per quanto riguarda il ko con lo Zurigo di domenica, è stata una grande partita, un grande classico in Svizzera, sono successe cose che non hanno nulla a che vedere con il calcio (rissa in campo, ndr). In Conference League gli arbitri sono differenti e quindi sarà una partita diversa. Domani sarà la gara di andata, calcoleremo i rischi considerando che è solo la prima partita: dovremo essere compatti e non lasciare spazi. Servirà concentrazione massima, vedremo cosa accadrà".

Commisso: "Giocare due finali sarebbe speciale"