Diretta Ferencvaros-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BUDAPEST (UNGHERIA) - Alle ore 18.45 , alla Groupama Arena di Budapest (Ungheria), la Fiorentina fa visita al Ferencvaros nell'ultimo turno della fase a gironi di Conference League . L'obiettivo della formazione di Vincenzo Italiano è quello di difendere il primo posto nel Gruppo F che garantirebbe l'approdo diretto agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. Al momento la Viola è avanti di due punti, pertanto ha a disposizione due risultati su tre: vittoria o pareggio. All'andata finì 2-2, con i gigliati sotto di due reti ma capaci di riprenderla grazie alle reti di Barak e Ikoné . Entrambe le squadre sono imbattute: tre successi e due pareggi per la Fiorentina e due vittorie e tre pareggi per la squadra di Dejan Stankovic .

Ferencvaros-Fiorentina: diretta tv e streaming

Ferencvaros-Fiorentina, gara valida per l'ultimo turno della fase a gironi di Conference League, è in programma alle ore 18.45 alla Groupama Arena di Budapest (Ungheria) e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Max (205) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.