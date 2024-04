Diretta Viktoria Plzen-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PLZEN (REPUBBLICA CECA) - Alle ore 18.45, alla Doosan Arena di Plzen (Repubblica Ceca), la Fiorentina fa visita al Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di finale di Conference League. La Viola di Vincenzo Italiano, che proprio a Praga lo scorso 7 giugno ha perso in finale contro il West Ham, è ancora imbattuta in questa stagione nella competizione e dopo aver chiuso al primo posto nel Gruppo F ha eliminato agli ottavi il Maccabi Haifa (4-3 in trasferta e 1-1 in casa). Nessun ko anche per i cechi, che nel primo turno a eliminazione diretta hanno fatto fuori gli svizzeri del Servette (0-0 all'andata e 3-1 dcr al ritorno tra le mura amiche). Sfida inedita tra le due formazioni che si ritroveranno una di fronte all'altra tra una settimana esatta al Franchi. La vincente affronterà una tra Brugge e Paok Salonicco.