Incubo Bonucci: entra, sbaglia il rigore decisivo e affonda il Fenerbahce

ISTANBUL (TURCHIA) - Serata da incubo per Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juve è stato il protagonista in negativo dell'eliminazione del Fenerbahce ai quarti di finale di Conference League. I turchi, dopo il ko dell'andata in Grecia (3-2) contro l'Olympiakos, erano riusciti a ristabilire l'equilibrio grazie alla rete di Kahveci in apertura. Un equilibrio che è durato per tutti i minuti regolamentari, pertanto, visto che non il gol in trasferta non vale più doppio, la sfida è andata ai tempi supplementari. Al 122', in pieno recupero, il tecnico Kartal ha mandato in campo Bonucci proprio per calciare dal dischetto.

Bonucci fatale dal dischetto: Fenerbahce eliminato Il difensore italiano, arrivato al Fenerbahce a gennaio dopo sei mesi all'Union Berlino, ha assistito ai primi nove rigori andando poi a tirare quello decisivo, il quinto: per i padroni di casa sbagliano lo specialista Tadic e l'ex Roma Under, anche lui entrato a gara in corso (all'85'), mentre per l'Olympiakos falliscono il tiro dagli undici metri El Arabi e Rodinei. Bonucci, appena sette presenze tra Super Lig e Conference League (10 se aggiungiamo la coppa nazionale) in tre mesi, poteva portare la sequenza ad oltranza, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere ospite Tzolakis che ha intuito la direzione del suo tiro e ha parato facendo calare il silenzio sull'intero stadio di Istanbul e regalando la semifinale alla formazione di Mendilibar.

Di Maria "tradisce" il Benfica: Marsiglia in semifinale di Europa League Serata da dimenticare anche per un altro ex Juve, Angel Di Maria. L'argentino, infatti, ha fallito il primo rigore della serie tra Marsiglia e Benfica, con i francesi che dopo il ko per 2-1 del primo round al Da Luz hanno portato la sfida ai tiri dagli undici metri grazie alla rete nel finale di Moumbagna, entrato intorno all'ora di gioco. Per i portoghesi sbaglia anche Antonio Silva mentre i padroni di casa sono praticamente perfetti e vanno a segno con gli ex Inter Correa e Kondogbia e con Balerdi e Luis Henrique. La formazione di Gasset sfiderà ora in semifinale l'Atalanta mentre per i lusitani continua la maledizione di Bela Guttmann.

