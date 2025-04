Diretta Celje-Fiorentina ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Fiorentina fa visita al Celje per l'andata dei quarti di finale di Conference League. I viola vengono dal pareggio in campionato in casa del Milan dopo le vittorie contro Atalanta e Juventus. "Affrontiamo un clima caldo in questo stadio. Il Celje ha qualità, è imbattuta in casa. Sarà una partita complicata contro una squadra allenata bene. Sono campioni in carica dello scorso anno, ma l'abbiamo studiata bene e quindi siamo preparati. Noi vogliamo vogliamo passare questo turno perché è nelle nostre qualità e nella nostra ambizione. Se ci sentiamo favoriti? Queste cose non ci devono toccare. In conference tutte le squadre contro di noi hanno sempre giocato alla morte"ha detto Palladino, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro gli sloveni del Celje.