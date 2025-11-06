Mainz-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Conference League

MAINZ (GERMANIA) - È una Fiorentina in crisi nera quella che alle ore 18.45 fa visita al Mainz nel terzo turno della fase campionato di Conference League. Ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, la Viola occupa l'ultimo posto in classifica con appena quattro punti dopo dieci gare. Un ruolino di marcia da incubo che ha costretto il presidente Commisso ha sollevare dall'incarico Stefano Pioli, tornato in estate a Firenze per prendere il posto del dimissionario Raffaele Palladino. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per fare bene, la seconda esperienza dell'allenatore parmense ai gigliati è stata un autentico flop. Nell'attesa di ufficializzare l'ex Torino Paolo Vanoli, a guidare la squadra nella trasferta europea sarà il tecnico della Primavera Daniele Galloppa. Per i toscani le uniche soddisfazioni fin qui sono arrivare proprio dalla Conference League: dopo aver superato gli ucraini del Polyssia nei preliminari (3-0 all'andata e 3-2 in rimonta al Franchi), Kean e compagni hanno piegato Sigma Olomouc (2-0) e Rapid Vienna (0-3). Percorso praticamente identico per i tedeschi che in campionato occupano l'ultima piazza insieme all'Heidenheim con cinque punti in nove partite mentre in Europa hanno fatto l'en plein grazie ai successi di "corto muso" rimediati contro Omonia Nicosia e Zrinjski Mostar.