Fiorentina-Dynamo Kiev: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference League

FIRENZE - Peggio di così non poteva iniziare la stagione della Fiorentina. La Viola, che ha già cambiato guida tecnica passando da Stefano Pioli a Paolo Vanoli, va infatti ancora a caccia della prima vittoria in campionato e dopo 14 partite è ultima in classifica con appena sei punti. Gli stessi che ha racimolato nella fase campionato della Conference League, dove stasera ospita alle 21 allo stadio Artemio Franchi la Dynamo Kiev. Il percorso europeo dei gigliati è iniziato nei playoff contro gli ucraini del Polissya, battuti 3-0 all'andata in trasferta e 3-2 in rimonta in casa dopo essere stati sotto 0-2. Nei gironi, dopo le affermazioni contro Sigma Olomouc tra le mura amiche (2-0) e a Vienna contro il Rapid (0-3), ecco i due ko consecutivi in Germania contro il Mainz (2-1) e a Firenze contro l'Aek Atene (0-1). Per risollevarsi, dunque, i toscani hanno bisogno dei tre punti prima di chiudere questa fase giovedì 18 gennaio alle 21 in Svizzera contro il Losanna. Va ancora peggio agli ucraini che eliminati dal Pafos nelle qualificazioni alla Champions League e dal Maccabi Tel Aviv da quelle dell'Europa League ha fin qui racimolato solo tre punti nella fase campionato della Conference, frutto del netto 6-0 contro il Zrinjski Mostar. Poi solo sconfitte contro Crystal Palace (0-2), Samsunspor (3-0) e Omonia Nicosia (2-0). Dopo la Fiorentina, la Dynamo Kiev affronterà il Noah.