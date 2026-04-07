Conference League, Benitez avvisa la Fiorentina: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"

La Conference League entra nel vivo: Fiorentina e Crystal Palace si affronteranno giovedì nella gara d'andata dei quarti di finale a Selhurst Park, a Londra. In vista della gara europea, ha parlato il secondo portiere del Crystal Palace, Walter Benitez : "È una partita importante contro la Fiorentina, quando ti qualifichi sai che vuoi giocare partite importanti. È il primo anno di competizione europea per il Crystal Palace. Ogni partita per noi è come una finale, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile in questa competizione . Sappiamo che è davvero importante per il club, e anche per noi, quindi cerchiamo di dare il massimo in ogni partita. Stiamo cercando di goderci questo momento anche perché è importante, e spero che riusciremo a ottenere il miglior piazzamento possibile in questa competizione.

Benitez: "Grande sostegno dagli spalti"

Benitez si è poi soffermato sul supporto dei tifosi, fondamentale nei momenti cruciali della stagione: "Oggi abbiamo un grande sostegno dagli spalti e questo è fantastico per noi. Grazie a loro per essere venuti qui e per essersi divertiti con noi. Ora, cerchiamo di restare sempre uniti e di lavorare sodo, perché è questo che vogliamo. Sono davvero felice e spero che possiamo continuare così a lungo". In porta molto probabilmente ci sarà Dean Henderson tra i titolari contro la Fiorentina a Londra, ma il portiere argentino è pronto a dare battaglia al club viola per arrivare in semifinale col suo Crystal Palace.

Fiorentina: come arrivano i viola alla sfida

E' il possibile recupero di Rolando Mandragora per la gara di andata dei quarti di Conference League in programma giovedì prossimo a Londra contro il Crystal Palace la notizia principale che emerge dalla seduta di allenamento di oggi per la Fiorentina. Il centrocampista gigliato, fermo da due settimane per un dolore al polpaccio sinistro, ha ripreso gradualmente a lavorare in gruppo e dovrebbe essere almeno convocato per la trasferta europea in terra inglese. Segnali incoraggianti che proseguono anche per Dodo, out a Verona sabato scorso. Difficile capire al momento se saranno invece convocati gli altri elementi nella squadra viola reduci da infortuni, ovvero Parisi e Solomon, mentre non ci saranno contro il Crystal Palace, oltre all'infortunato lungodegente Lamptey, anche Brescianini e Rugani, fuori dalla lista Uefa. Domani una seduta di allenamento a partire dalle ore 11 al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park, nel primo pomeriggio poi la partenza per Londra, dove, all'interno della sala stampa del Selhurst Park Stadium, alle ore 19:30, si svolgerà la conferenza stampa di vigilia gara con protagonisti il tecnico Paolo Vanoli ed un calciatore viola.