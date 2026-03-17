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Coppa d'Africa al Marocco a tavolino! La decisione incredibile della CAF toglie il trofeo al Senegal

Un comunicato della federazione africana sovverte il risultato del campo: 3-0 in favore dei padroni di casa
2 min
Coppa d'Africa al Marocco a tavolino! La decisione incredibile della CAF toglie il trofeo al Senegal© CAF

Incredibile decisione della CAF, la Federazione calcistica africana, a due mesi di distanza dalla finale di Coppa d'Africa: il Senegal non è più campione, il titolo è stato assegnato al Marocco a tavolino. L'ultimo atto della competizione era stato caratterizzato da un finale molto discusso, con la nazionale senegalese che ha abbandonato il campo per la decisione dell'arbitro di assegnare un calcio di rigore ai marocchini, poi sbagliato da Brahim Diaz oltre trenta minuti dopo la concessione del penalty. La vittoria di Mané e compagni era arrivata poi ai supplementari.

Accolto il ricorso del Marocco

A due mesi di distanza, però, la Federazione calcistica africana ha accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio di Rabat e ha ribaltato il risutalto del campo: vittoria a tavolino del Marocco, puniti con la revoca del titolo i senegalesi per l'abbandono del campo. La Caf ha stabilito per la partita il risultato di 3-0 per il Marocco, che conquista così il trofeo.

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

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