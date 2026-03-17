Coppa d'Africa al Marocco a tavolino! La decisione incredibile della CAF toglie il trofeo al Senegal

Incredibile decisione della CAF, la Federazione calcistica africana, a due mesi di distanza dalla finale di Coppa d'Africa: il Senegal non è più campione, il titolo è stato assegnato al Marocco a tavolino. L'ultimo atto della competizione era stato caratterizzato da un finale molto discusso, con la nazionale senegalese che ha abbandonato il campo per la decisione dell'arbitro di assegnare un calcio di rigore ai marocchini, poi sbagliato da Brahim Diaz oltre trenta minuti dopo la concessione del penalty. La vittoria di Mané e compagni era arrivata poi ai supplementari.