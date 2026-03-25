Coppa d'Africa, confermato il ricorso del Senegal al TAS di Losanna

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha ufficialmente preso in carico il ricorso presentato dal Senegal . L’istanza si inserisce in un contesto particolarmente delicato, legato all’esito della finale della Coppa d’Africa disputata in Marocco . La decisione contestata è stata emessa dalla Confederazione Africana di Calcio lo scorso 17 marzo 2026 . In quell’occasione, il Senegal è stato dichiarato sconfitto a tavolino. Il caso è ora al vaglio dell’organo arbitrale internazionale, che dovrà valutare la legittimità della decisione.

La posizione del Senegal e gli sviluppi del caso

Nel ricorso depositato e registrato il 25 marzo 2026, la Federazione senegalese contesta apertamente il provvedimento adottato dalla CAF. Secondo quanto sostenuto, la sconfitta a tavolino inflitta alla nazionale sarebbe ingiustificata e priva di basi solide. La decisione aveva infatti assegnato automaticamente la vittoria al Marocco con il punteggio di 3-0, ribaltando l’esito sportivo della finale. La federazione africana viene quindi chiamata a rispondere davanti al TAS insieme alla Federazione marocchina. L’obiettivo del Senegal è ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare. Inoltre, la richiesta principale è il riconoscimento ufficiale della vittoria nella competizione continentale. Il caso potrebbe avere implicazioni rilevanti anche per la gestione futura delle controversie sportive in Africa. L’arbitrato internazionale dovrà ora esaminare documenti, prove e regolamenti applicabili. Non è ancora nota la tempistica della decisione finale. Tuttavia, l’attenzione mediatica sul procedimento resta molto alta.