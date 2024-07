Diretta Argentina-Colombia ore 2: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Argentina e Colombia in campo per la finale di Coppa America. All'Hard Rock Stadium, le selezioni allenate da Scaloni e Lorenzo si contendono la 48ª edizione del torneo, con l'Albiceleste chiamata a difendere il titolo conquistato nell'ultima finale contro il Brasile. Messi e compagni, reduci dal trionfo in Qatar, hanno dunque l'occasione di mettere a segno il treble che consentirebbe loro di riscattare le tre finali perse consecutive di Brasile 2014, dell'edizione cilena di Coppa America e quella speciale del centenario della Conmebol nel 2016. I Cafeteros di contro, che il titolo lo hanno vinto una volta sola nel 2001 - quando l'Argentina si ritirò dopo avere denunciato le minacce di morte ricevute dai propri giocatori - sono reduci da 28 successi consecutivi. In semifinale, le due formazioni hanno superato rispettivamente Canada (2-0 reti: Alvarez e Messi) e Uruguay (1-0: Lerma). Si è conclusa invece la finalina per il 3º posto, che ha visto gli uomini di Bielsa superare il Canada ai calci di rigore.