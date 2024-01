Mancini lascia il campo prima del rigore decisivo: "Mi scuso, pensavo..."

AL RAYYAN (Emirati Arabi) - Serata da dimenticare per Roberto Mancini e la sua Arabia Saudita eliminati agli ottavi di finale della Coppa d'Asia dalla Corea di Klinsmann dopo i calci di rigore in un match che ha visto i coreani agguantare l'1-1 al 99' per poi vincere 4-2 dagli 11 metri. Proprio in occasioni dei rigori Mancini è stato protagonista contro la direzione di gara: il ct dei "Figli del Deserto" ha lasciato la panchina in polemica con arbitro e Var che non hanno fatto ripetere il terzo rigore dei suoi, quello di Najei, su cui secondo la panchina araba il portiere della Corea è partito oltre la linea di porta.