Coppa Italia, ottavi di finale: tutte le partite e quando si giocano

Il programma degli ottavi di Coppa Italia

Le gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia si svolgeranno il 12 e il 19 gennaio, in una gara secca che vedrà giocare in casa le squadre di serie A già qualificate come teste di serie, ossia Juventus, Milan, Inter, Lazio, Roma, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Di seguito gli accoppiamenti:

Juventus-Sampdoria

Milan-Genoa

Inter-Empoli

Lazio-Udinese

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Napoli-Fiorentina

Atalanta-Venezia