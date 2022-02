Diretta Atalanta-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

BERGAMO - Atalanta e Fiorentina si sfidano al Gewiss Stadium di Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia. Cammino diverso per le due squadre nella competizione, con i nerazzurri che sono arrivati a questo turno battendo per 2-0 il Venezia. Più complicata la strada della viola, che ha battuto Cosenza e Benevento nei primi due turni per poi eliminare agli ottavi di finale il Napoli, battendolo per 5-2 ai supplementari. In campionato entrambe le squadre sono in cerca di riscatto, con la squadra di Gasperini che è reduce da due pareggi (Inter e Lazio) e soprattutto dalla brutta sconfitta per 2-1 contro il Cagliari in casa, mentre quella di Italiano dopo la pesante vittoria sul Genoa è stata fermata sull'1-1 dal Cagliari e ha poi perso per 3-0 contro la Lazio. L'ultimo precedente in Coppa Italia sorride alla squadra di Italiano, con la vittoria per 2-1. firmata da Cutrone e Lirola con il gol di Ilicic in mezzo, il 15 gennaio 2020 agli ottavi di finale. Viola vincente anche nell'ultimo precedente in campionato: sempre 2-1, con doppietta di Vlahovic, l'11 settembre 2021. Sono 153 gli scontri totali tra Atalanta e Fiorentina, con un bilancio nettamente a favore dei toscani con 59 vittorie contro le 33 dei bergamaschi e 43 pareggi.