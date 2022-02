Coppa Italia Milan-Inter, Inzaghi: "Fondamentale fare gol in trasferta"

La prima sfida delle semifinali di andata della Coppa Italia sarà il derby tra Milan e Inter, una sorta di replay dell'ultimo giocato in campionato lo scorso 5 febbraio, vinto dai rossoneri con la doppietta di Giroud, che rappresenta solo il primo round di una sfida da giocare su 180'. Si scende in campo martedì e Inzaghi alla vigilia ha così presentato la gara: "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull'altro e allo stesso tempo una partita in cui l'aspetto mentale e motivazionale faranno la differenza. Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi", ha dichiarato a Mediaset.