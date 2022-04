Coppa Italia, Juve-Fiorentina: i convocati di Allegri

TORINO - Alle ore 21, all'Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata per la formazione bianconera (a decidere il match l'autorete di Venuti nel finale). Dopo il pareggio interno in campionato contro il Bologna acciuffato nel recupero grazie al colpo di testa di Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora vuole guadagnare il pass per la finale dell'11 maggio all'Olimpico contro l'Inter, uscita vincitrice dal doppio confronto nel derby contro il Milan (0-0 l'andata e 3-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi al ritorno). Intanto, per il match contro i viola di Vincenzo Italiano, persiste l'emergenza a centrocampo. Ecco la lista dei convocati di mister Allegri per la sfida contro la Fiorentina.