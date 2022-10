Diretta Torino-Cittadella ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Mettersi subito alle spalle il ko nel derby contro la Juve e ripartire dalla Coppa Italia. È questo il diktat in casa Torino in vista dei sedicesimi di finale in programma alle 21 all'Olimpico Grande Torino contro il Cittadella. Nel turno precedente i granata di Ivan Juric hanno battuto il Palermo con un netto 3-0 firmato Lukic, Radonjic e Pellegri. La squadra di Gorini, che arranca nel campionato di Serie B, ha invece estromesso dalla competizione una formazione della massima serie: il Lecce. I veneti hanno superato i salentini al Via del Mare per 3-2 dopo i tempi supplementari: Asencio ha pareggiato il momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato Strefezza, poi una doppietta di Tounkara nel primo tempo supplementare ha spezzato le gambe ai giallorossi, che hanno accorciato nel recupero con Colombo. Il Toro, dunque, dovrà fare molta attenzione al Cittadella, per andare avanti nella competizione e riportare un po' di sereno dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato (quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque).