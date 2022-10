Torino-Cittadella, la diretta: formazioni ufficiali, le scelte di Juric

TORINO - Il Torino cerca il riscatto in Coppa Italia dopo la sconfitta nel derby contro la Juve nell'ultimo turno di campionato. La squadra granata guidata da Juric riceve il Cittadella nei sedicesimi di finale della coppa nazionale e ha rimediato solo un pareggio (1-1 in casa con l'Empoli) negli ultimi cinque impegni. Il Cittadella viene dal pari casalingo con la Spal ed è tredicesimo nella classifica di Serie B con 10 punti dopo 9 giornate. Segui la partita sul nostro sito.

La formazione ufficiale del Cittadella

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Felicioli; Pavan, Danzi, Branca; Embalo, Magrassi, Tounkara. Allenatore: Gorini.

La formazione ufficiale del Torino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Juric.

