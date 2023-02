Diretta Fiorentina-Torino ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio in campionato, con i viola di Vincenzo Italiano che hanno fermato sull'1-1 la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico disputando un'ottima partita, e i granata di Ivan Juric che, sotto 2-0 sul campo dell'Empoli, sono riusciti a riacciuffarla sfiorando anche il colpaccio con il palo colpito nel finale da MIranchuk. Mentre nella competizione i gigliati hanno giocato una sola sfida, superando di misura la Sampdoria grazie alla rete di Barak, il Toro ha già eliminato Palermo (3-0), Cittadella (4-0) e Milan (1-0). La vittoria al Meazza contro i campioni d'Italia in carica, tra l'altro, è arrivata ai supplementari (gol di Adopo) dopo aver giocato buona parte della partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Djidji. Fiorentina e Torino si affrontano in Coppa Italia per la terza volta nel 21° secolo: nei due precedenti ha sempre passato il turno la squadra in trasferta (0-1 Torino nel dicembre 2008 agli ottavi; 0-2 Fiorentina nel gennaio 2019 agli ottavi). AI quarti, invece, si sono incontrati nella stagione 1981/82 quando ad andare avanti furono i granata (0-0 in casa, 1-1 in trasferta). La vincente affronterà una tra Roma e Cremonese (in campo alle 21).