Diretta Roma-Cremonese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma riceve la Cremonese allo stadio Olimpico per i quarti di finale di Coppa Italia . Chi vince sfiderà in semifinale la vincente del quarto tra Fiorentina e Torino . I giallorossi di Mourinho vengono dalla sconfitta in campionato sul campo del Napoli dopo tre vittorie di fila tra Serie A e coppe e hanno eliminato il Genoa agli ottavi mentre la Cremonese è reduce dal ko interno contro l'Inter ed è riuscita, a sopresa, a vincere in casa del Napoli nel precedente turno del torneo.

SEGUI ROMA-CREMONESE LIVE SUL NOSTRO SITO

Dove vedere Roma-Cremonese: diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Cremonese è in programma alle ore 21 e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Camara, Matic, Tahirovic, Pellegrini, Abraham, Solbakken, Volpato.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Ferrari, Vazquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Castagnetti, Valeri; Felix, Okereke. Allenatore: Ballardini.

A disposizione: Saro, Sarr, Bianchetti, Gardoni, Milanese, Borghesan, Benassi, Ciofani, Dessers, Tsadjout.

ARBITRO: Fabbri

ASSISTENTI: Tolfo e Di Iorio

QUARTO UOMO: Camplone