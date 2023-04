Diretta Inter-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter e Juventus si affrontano nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Quarto confronto stagionale tra le due formazioni, con i bianconeri di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio in campionato sia all'andata (2-0) che al ritorno (1-0). Nel primo round della coppa nazionale, invece, è finita 1-1 con Lukaku che nel finale, su rigore, ha risposto al momentaneo vantaggio della Vecchia Signora firmato Cuadrado. C'è grande attesa per il derby d'Italia, un grande classico del nostro calcio. La vincente sfiderà una tra Fiorentina e Cremonese, con i viola che si sono aggiudicati la gara d'andata allo Zini per 2-0 (il ritorno è in programma domani, giovedì, all'Artemio Franchi). Intanto Max Allegri ha annunciato importanti novità nella conferenza stampa della vigilia: "Sicuro gioca Perin. Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina in allenamento, domattina (oggi ndr) dovrò valutarlo, ma difficilmente sarà della partita".