Italiano su Fiorentina-Inter: "Voglio vedere gli occhi di Basilea"

"Innanzitutto l'orgoglio, di essere qui, di avere la Coppa vicino e di aver incontrato oggi il presidente Mattarella. Abbiamo davanti a noi un ostacolo durissomo, ovvero la finalista di Champions, ma daremo filo da torcere sicuramente ai nostri avversari. Voglio concentrarmi sugli ultimi due anni, a Moena due anni fa è partito un processo di crescita incredibile grazie alla disponibilità dei miei ragazzi. Non dobbiamo però accontentarci, abbiamo davanti a noi due finali e avversari molto difficili. Dovremo cercare di dare tutto noi stessi per ottenere qualcosa di straordinario". Lo ha detto Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter .

Finale di Coppa Italia, Italiano in conferenza stampa

Il tecnico viola, sulla partita, ha poi spiegato: "Un po' me la immagino... poi scendi in campo e può accadere l'imponderabile. Affronteremo una squadra che da un momento all'altro può fare qualsiasi giocata. Dovremo riproporre in campo con attenzione e qualità tutto quello che abbiamo fatto in settimana, cercando di riproporre quello che abbiamo mostrato già a Basilea. Voglio vedere gli stessi occhi di quella partita in Svizzera". Sul tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "Oltre alla grande qualità dei giocatori dell'Inter, dei suoi campioni, c'è anche un allenatore che sa vincere, sa arrivare in finale e sa vincere i trofei: ne ha vinti tanti. Possiamo definirlo uno specialista e non si può nascondere. Si aggiunge alla difficoltà di affrontare i suoi calciatori straordinari. Nelle precedenti finali che ho giocato vedevo sempre i ragazzi proporre quello che ci aveva permesso di arrivare fino a lì: non devi mai abbandonare il tuo credo".