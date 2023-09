Napolitano e la Coppa Italia "del Presidente": la finale tornò in gara secca

La scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha colpito nel profondo tutto il Paese. Napolitano era legato fortemente al calcio italiano: nel 2006 è stato vicino all'Italia di Marcello Lippi, raggiungendo il gruppo per la finale del Mondiale e anche nel 2012, per l'Europeo perso in finale contro la Spagna, era presente. Ma non solo. Nel 2008, infatti, l'allora Presidente della Repubblica consegnò la Coppa Italia di calcio allo Stadio Olimpico, consentendo che il trofeo venisse denominato “Coppa del Presidente”. Già dal 1971 al 1980 la finale della Coppa Italia si era giocata in gara secca alla presenza del Presidente, sempre allo Stadio Olimpico di Roma tranne che nelle edizioni 76-77 e 78-79 (rispettivamente allo stadio San Siro di Milano e allo stadio San Paolo di Napoli).