Diretta Napoli-Frosinone ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli ospita in gara secca al Maradona il Frosinone nella sfida valida per la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dove la squadra vincente affronterà una tra Juventus e Salernitana. La squadra di Mazzarri, in campionato, viene dalla vittoria interna contro il Cagliari decisa dalla coppia Osimhen-Kvaratskhelia. In questa competizione il tecnico dei partenopei sogna il bis, visto che la Coppa Italia è stato l'unico trofeo vinto in carriera nel 2012 contro la Juventus all'Olimpico di Roma (2-0 con le reti di Cavani e Hamsik). Il Frosinone nei turni precedenti ha eliminato prima il Pisa ai 32esimi di finale e poi il Torino in trasferta ai 16esimi.