Diretta Roma-Cremonese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

A distanza di un anno torna, sempre allo stadio Olimpico, la sfida di Coppa Italia tra Roma e Cremonese ma questa volta valevole per l'accesso ai quarti di finale: lo scorso anno le due squadre si giocavano la qualificazione alle semifinali e a sorpresa i lombardi si imposero per 2-1. I giallorossi di Mourinho stanno attraversando un momento altalenante in campionato, reduci dalla sconfitta di Torino contro la Juventus, preceduta però dalla vittoria interna contro il Napoli. La Cremonese, reduce dal ko di Palermo in Serie B, nei turni preceduti di Coppa Italia ha eliminato il Cittadella e il Crotone, rimandendo l'unica squadra del campionato cadetto nella competizione. A tal proposito, ieri Stroppa in conferenza stampa ha dichiarato: "Siamo l'unica squadra di Serie B ancora in corsa e cercheremo di andare avanti il più possibile, consapevoli dell'avversario che dobbiamo sfidare. Giocheremo cercando di fare la nostra partita, poi vedremo cosa ne uscirà. Sicuramente per noi si tratta di una gara importante in un bellissimo palcoscenico, cercheremo di fare del nostro meglio e di scegliere la formazione che al momento può essere la più competitiva". Chi vince stasera, affronterà la Lazio ai quarti di finale.