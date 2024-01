Diretta Atalanta-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Atalanta ospita al Gewiss Stadium il Sassuolo nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Reduce dalla vittoria in campionato contro il Lecce, grazie alla firma di Lookman, la squadra di Gasperini si tuffa nella seconda competizione nazionale per dare un seguito positivo al momento altalenante che sta affrontando in Serie A. Di fronte la Dea ha il Sassuolo di Dionisi, in netta difficoltà in campionato dopo aver raccimolato un solo punto nelle ultime cinque giornata: gli emiliani si sono pericolosamente avvicinati alla zona retrocessione, distante solamente due lunghezze. In Coppa Italia, i neroverdi hanno già eliminato il Cosenza e lo Spezia. Chi vince stasera affronterà il Milan, che ha giù superato il turno dopo aver calato il poker al Cagliari, ai quarti di finale.