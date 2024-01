Mourinho-Massimo Mauro, incontro in vista in diretta tv: c'è la data

Nemmeno il tempo di archiviare la 19ª giornata di campionato , l'ultima del girone d'andata, che si torna subito in campo per i quarti di finale di Coppa Italia . Nel ricco palinsesto di appuntamenti spicca il derby di Roma in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico. A seguire il match, in esclusiva su Mediaset, il consueto studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Mourinho-Mauro: ecco cosa è successo

Dopo il botta e risposta delle scorse settimane, dunque, José Mourinho e Massimo Mauro si ritroveranno ancora uno di fronte all'altro. Tutto ebbe inizio lo scorso 23 dicembre, quando dopo la sfida di campionato tra Roma e Napoli all'Olimpico (2-0 per i giallorossi), Massimo Mauro dagli studi di Pressing commentò: "Partita difficilissima per l'arbitro, i giocatori hanno avuto un comportamento che definire discutibile è dir poco. Se è una strategia, è antisportivo. Mourinho se l'è presa con Politano e Kvara, ha detto di non buttarsi ma dovrebbe dirlo prima ai suoi...". Parole che non sono affatto piaciute allo Special One che, subito dopo il match di Coppa Italia contro la Cremonese, ha voluto replicare: "Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto dove lui ha mangiato è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, penso che molti rispettano il piatto dove hanno mangiato e dove lui continua a mangiare perchè in televisione non credo si vada solo per la bella faccia".

